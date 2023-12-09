أنهت مديرية أمن القليوبية من استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التى أقرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لهم.

يأتي ذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انعقادها بدءً من غداً الأحد والاثنين والثلاثاء 10-12 ديسمبر الجاري، حيث تم تجهيز 365 مقر انتخابي و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

3 ملايين صوت و365 مقر انتخابي.. انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024 بالقليوبية

وتتولى مديرية امن القليوبية ، بقيادة اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية ، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية تجهيز تلك اللجان لاستقبال الناخبين مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في نسخة 2024.

ووضع اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية خطة امنية محكمة لتأمين 365 مقرا انتخابيا بينهم 16 لجان عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين على مستوى محافظة القليوبية .

خبراء مفرقعات وكلاب بوليسية

كما تتضمن الخطة تعقيم اللجان حيث يتولى رجال المفرقعات من ادارة الحماية المدنية بالقليوبية ، تنشيطها وفحصها بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية، كما سيتم وضع حرم آمن أمام كل لجنة مع مراعاة مساحته لعدم تاثيره على السيولة المرورية وحركة السيارات خاصة في اللجان التي تقع في شوارع وميادين رئيسية.

استنفار أمني

وتتولى الخدمات الامنية المعينة تأمين اللجان على مدار ٢٤ ساعة بعد اعلان مديرية امن القليوبية ، حالة الاستنفار الامني والغاء الاجازات والراحات للضباط مع الحرص على تبديل الخدمات على مدار اليوم فيما تجوب دوريات أمنية الشوارع على مدار الساعة لملاحظة الحالة والحرص على استقرار الشارع الجيزاوي.

كما تم التأكيد على كافة الخدمات الأمنية بأهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

دور العناصر الشرطة النسائية

وسيكون لعناصر الشرطة النسائية دور مهم في خطة تأمين العملية الانتخابية؛ حيث ستعمل الشرطة النسائية على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.

محافظ القليوبية يعلن الانتهاء من الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية

كما قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن جرى الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر انعقادها بدءً من غداً الأحد والاثنين والثلاثاء 10-12 ديسمبر الجاري، حيث جرى تجهيز 365 مقر انتخابي و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت المرور على اللجان الفرعية بمدينة بنها يرافقه محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث تفقد مدرسة بن خلدون الابتدائية ومدرسة طه حسين الابتدائية والمدرسة التجارية المتقدمة ومدرسة سعد زغلول ومدرسة الثانوية بنات لجنة مغتربين.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وحث محافظ القليوبية، المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه، من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، مشددا على رؤساء المدن والأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وعقد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، مؤتمراً صحافياً بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي ، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

وتجري الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وقال المستشار بنداري إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها فى الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية.

وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرًا انتخابيًا، عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.

وأشار مدير الهيئة إلى أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، كما وفرت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصًا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء الناخبين في الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية.

وخصصت الهيئة بالتنسيق مع إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مقرًا انتخابيًا مزوداً بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، وذلك للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية.