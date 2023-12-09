رئيس جامعة الفيوم الأسبق ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمى للبحوث بأسبانيا

اختير الدكتور أحمد جابر شديد أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم الأسبق، ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمى للبحوث حول تكنولوجيا النانو والمواد النانوية والمقرر عقده خلال الفترة من 24الى 26من اكتوبر 2024 بمدينة برشلونة بأسبانيا.

وأكد رئيس جامعة الفيوم الأسبق، أن هذا المؤتمر يعد واحدا من أكبر وأهم المؤتمرات العالمية لما يضمه من متحدثين وباحثين من مختلف دول العالم والمتخصصين فى مجال علوم وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المعاصرة وبخاصة من دول أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا والصين والهند إضافة إلى متحدثين من مصر .

وأضاف شديد، أن جلسات ومناقشات المؤتمر تدور حول العديد من المحاور من أهمها :

تكنولوجيا ومواد النانو والاتجاهات الحديثه فى علم النانو وتقنية النانو البيئية وتقنية النانو الخضراء وأساسيات وخصائص مواد النانو واستخدام مواد النانو فى عمليات تنقية المياه وعلوم المواد وعلوم النانو التطبيقية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى تقنية النانو.

مؤتمر اثرى فى الاقصر

ومن جهه اخرى تنظم كليتى الاثار بجامعة الفيوم وجامعة الاقصر بالاشتراك مع المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة مؤتمر اثرى مشترك تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة فى الاثاروالتراث فى ضوء رؤية مصر 2030 " والذى سيقام خلال الفترة من 18 الى 21 فبراير القادم بكلية الاثار جامعة الاقصر .

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الاقصر والدكتور نوريا سانز مدير المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة واشراف الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث ويرأس جلسات المؤتمر الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم والدكتور خالد عبد النعيم محمدين عميد كلية الاثار بجامعة الاقصر .

يتضمن المؤتمر عدة محاور منها تأثير التغيرات المناخية على المواقع الاثرية والتراثية والمجموعات المتحفية وطرق وتقنيات التنمية المستدامة لها والتطبيقات الحديثة فى تطوير المناهج وطرق التدريس للمقررات الدراسية المتخصصة فى مجال الاثار والتراث المادى واللامادى واستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة فى المواقع الاثرية والتراثية والمتاحفوايضا محور عن الدراسات التاريخية والاثرية والفنية ذات الصلة بمجالات الاثار المختلفة والمتاحف والتراث .