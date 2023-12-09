اقرأ غدًا بالوفد.. أنظار العالم تتجه نحو السباق الرئاسي في مصر

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أنظار العالم تتجه نحو السباق الرئاسي في مصر".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

- إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل

- 14 مؤسسة دولية و68 منظمة مجتمع مدني محلية ووسائل إعلام عالمية تتابع التصويت

- د. وجدي زين الدين يكتب: التصويت في الانتخابات واجب وطني ضروري

- “الوطنية للانتخابات” تدعو الناخبين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية

- الفيتو الأمريكي يحكم بإعدام الشعب الفلسطيني

- اللجنة الوزارية بالقمة العربية الإسلامية تجدد رفضها التهجير القسري