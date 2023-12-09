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السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. أنظار العالم تتجه نحو السباق الرئاسي في مصر

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أنظار العالم تتجه نحو السباق الرئاسي في مصر".

 

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

- إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل 

- 14 مؤسسة دولية و68 منظمة مجتمع مدني محلية ووسائل إعلام عالمية تتابع التصويت

- د. وجدي زين الدين يكتب: التصويت في الانتخابات واجب وطني ضروري

- “الوطنية للانتخابات” تدعو الناخبين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية

- الفيتو الأمريكي يحكم بإعدام الشعب الفلسطيني

- اللجنة الوزارية بالقمة العربية الإسلامية تجدد رفضها التهجير القسري

 

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