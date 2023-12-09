ميلان يخسر من أتالانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يخسر من أتالانتا بثلاثية مقابل هدفين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

ثلاثية أتالانتا جاءت بتوقيع كل من أديمولا لوكمان بواقع هدفين وسجل لويس مورييل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بينما سجل أوليفيه جيرو ولوكا يوفيتش هدفي ميلان.

بهذه النتيجة يظل ميلان محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 23 نقطة، في حين ينفرد يوفنتوس بالصدارة برصيد 36 نقطة ويليه إنتر في الوصافة بفارق نقطة واحدة.

ميلان يحسم صفقة من الدوري الإسباني

أكدت تقارير صحفية أوروبية، أن ميلان نجح في التوصل إلى اتفاق مع خوان الظهير الأيسر برشلونة السابق وريال بيتيس الحالي.

وتابعت التقارير، أن خوان ميراندا سينضم إلى الروسونيري في صيف 2024، بعدما توصل ميلان لإتفاق مع ناديه بشأن ضمه.

وواصلت التقارير الصحفية، تم الإتفاق على الشروط الشخصية مع الظهير الأيسر من أجل التعاقد مع اللاعب الإسباني، بعقد يمتد حتى 4 سنوات مقبلة.

وتابعت، أن ميلان سيدفع مبلغ 2 مليون يورو لريال بيتيس في الوقت الحالي، لحسم صفقة اللاعب الإسباني في يناير المقبل، وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل.

وأنتقل ميراندا لصفوف بيتيس قادما من نادي برشلونة في صيف 2021 مقابل 7 مليون يورو.