معارك مشتعلة في غزة إصابة 12 جنديا وضابطا بجيش الاحتلال

أصيب 12 جنديا وضابطا في جيش الاحتلال، بجروح خطيرة خلال اشتباكات داخل قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم السبت.

وأعلنت كتائب القسام، مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال ما يرفع عدد قتلاه المعلن عنه إلى 10، وضمن القتلى ابن شقيقة عضو "كابينيت الحرب" ورئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، وذلك بعد يومين من مقتل نجله في نفق مفخخ.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفصائل الفلسطينية تخوض معارك مع الاحتلال غرب مخيم جباليا.

رئيس فلسطين: أمريكا شريكة في قتل سكان غزة

وفي سياق متصل، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.

ووصف الرئيس الفلسطيني، الموقف الأمريكي بـالعدواني وغير الأخلاقي، وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، حيث سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا.

وأكد أن هذه السياسة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرًا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.