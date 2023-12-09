وكيل صحة سوهاج يتفقد المستشفيات المركزية استعدادا للانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور احمد عبد الكريم وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني، ومحمد جلال مدير العلاقات العامه والإعلام والمنسق الإعلامي لوزارة الصحة بسوهاج مستشفيات مراكز جنوب المحافظة.

وحرص وكيل وزارة الصحة، والوفد المرافق له له، على تفقد مستشفي برديس المركزي بالبلينا مشدداً علي الإلتزام التام بأماكن عمل الأطقم الطبية والفنية وخاصة باقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والإطمئنان من توافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة بنك الدم .

كما تفقد ايضا مستشفى جرجا العام مشيداً بتواجد الأطقم الطبية بها وتفقد ايضا مستشفى حميات جرجا موجهاً مدير عام الطب العلاجي بإعداد خطة تشغيل شاملة للمستشفى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها والتوسع بالخدمة المقدمة بها لصالح مواطني المركز كما تفقد ايضاً مستشفى العسيرات المركزي والخدمات المقدمة بها موجهاً بضرورة الإلتزام التام والكامل للتواجد الأطقم بجميع اماكن عملها تزامناً مع رفع درجة الإستعداد بمستشفيات المحافظة خلال فترة الإنتخابات

وحث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي وجميع أهالي المحافظة بالحرص علي المشاركة و الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال ساعات.