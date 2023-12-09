حكم قضائي بحق طرفي مشاجرة في الشرابية

أصدرت محكمة جنح الشرابية، حكمها بمعاقبة 5 أشخاص من عائلتين، لاتهامهم بالتشاجر، بالحبس لمدة 5 سنوات وإلزامهم بكفالة قدرها 200 ألف جنيه.

أحداث الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين عائلتين في الشرابية بالأسلحة والشوم، نتج عنها شروع في قتل أحد الأشخاص، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب وجود قضايا بينهما سابقة.

السجن 3 سنوات للمتهم بالاستيلاء على 460 ألف جني

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة المتهم بسرقة مصفف شعر شهير السجن 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 37109/ 2023 جنح الهرم، تفاصيل تعرض سرقة مصفف شعر شهير بالجيزة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يعمل في أحد فروع مصفف الشعر ويدعى (م. ص) واستغل ثقة المجني عليه واستخدم بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرعه لسرقة أمواله.

حبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه في بولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاطل على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل صديقه “عفيفي.م” بالتعدي عليه ضربًا بـ «طوبة» فوق رأسه في بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب وصلة هزار بين المجني عليه وصديقه، تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه وضربه بطوبة فوق رأسه مما تسبب في مصرعه متأثرًا بإصابته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت بداية الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "عفيفي م".

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.