تباشر النيابة العامة بكفر شكر التحقيقات حول انتحار عامل بسبب تراكم الديون عليه وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى سائت حالته النفسية فى الفترة الأخيرة ودخل فى حالة اكتئاب بسبب تراكم الديون ومروره بضائقة مالية

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغًا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته بشنق نفسه داخل منزله.

على الفور أنتقل الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، ومعه ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى يدعى "زكي م ز" 55 سنة عامل بفرن ومقيم المنشية الكبرى، تراكمت عليه الديون ونشوب خلافات زوجية مع طليقته بالمحاكم وتحرير قضايا اسرية ضده.

وأكدت التحريات أنه صباح اليوم قرر التخلص من حياته، فقام بتجهيز حبل وربطه في سقف غرفته داخل منزله وقام بشنق نفسه ولقى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى كفر شكر تحت تصرف النيابة.