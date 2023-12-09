508 مركز انتخابي جاهز لإستقبال 3 مليون و689 ألف ناخب بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات ، أنهت استعداداتها لتجهيز لجان المراكز الإنتخابية البالغ عددها 508 مراكز انتخابية ، بإجمالى 585 لجنة فرعية وتهيئتها لإستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين وهى، (مجمع مراكز التدريب المهنى بالمطاهرة، مدرسة كير بملوى، نادى المنيا الرياضى)، لافتا إلى توفير كافة وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على الإنتخابات الرئاسية 2024 ، والتى تنطلق غدا الأحد 10 ديسمبر الجارى ، وعلى مدار 3 أيام من الساعة التاسعة صباحا ، و حتى الساعة التاسعة مساء على مستوى الجمهورية .

وأكد المحافظ، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته شخصيا، وربطها بغرف العمليات الفرعية ، بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة ، وتخصيص أرقام ، ( 0862342200 _0862320001 ) ، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين ،ـ والرد عليها أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية ،بالمرور على كافة اللجان الإنتخابية والمتابعة الميدانية للشوارع المحيطة ، والمؤدية إلى اللجان وأعمال الإنارة ، والنظافة ، ورفع أية إشغالات بمحيط اللجان ، وتخصيص مقاعد ومظلات وساحات انتظار ، وكراسي متحركة لذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن ، بكافة المراكز الإنتخابية ، والتنسيق مع الجهات المعنية ، لتخصيص أماكن مؤمنة للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين ، في العملية الإنتخابية، فضلاً عن التأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل ، من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء ، وتواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة ، وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية ، إلى جانب رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان ، للتعامل مع أية حالات طارئة.