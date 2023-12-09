نجم الأهلي لليد: تعاهدنا على الفوز بالسوبر
أعرب محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 26-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الفجيرة بالإمارات.
أضاف إبراهيم: «الفريق تغلب على الزمالك بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني وهو ما أسهم في التتويج باللقب».
وواصل محمد إبراهيم إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة للغاية، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتتويج باللقب.
وشدد حارس الفريق على أن الجميع تعاهد على الفوز وحسم اللقب الأول للسوبر المصري في تاريخ النادي، مضيفًا أن الفريق دخل المباراة وهدفه الفوز والتتويج لإسعاد الجماهير.