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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي لليد: تعاهدنا على الفوز بالسوبر ‏

محمد إبراهيم نجم
محمد إبراهيم نجم يد الأهلي

أعرب محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، عقب الفوز ‏على الزمالك بنتيجة 26-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الفجيرة بالإمارات‎.

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‎ أضاف إبراهيم: «الفريق تغلب على الزمالك بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني وهو ‏ما أسهم في التتويج باللقب‎».

 وواصل محمد إبراهيم إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة للغاية، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتتويج ‏باللقب‎.‎

 وشدد حارس الفريق على أن الجميع تعاهد على الفوز وحسم اللقب الأول للسوبر المصري في تاريخ النادي، مضيفًا أن الفريق دخل ‏المباراة وهدفه الفوز والتتويج لإسعاد الجماهير.‏

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