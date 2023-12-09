نجم الأهلي لليد: تعاهدنا على الفوز بالسوبر ‏

أعرب محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، عقب الفوز ‏على الزمالك بنتيجة 26-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الفجيرة بالإمارات‎.

‎ أضاف إبراهيم: «الفريق تغلب على الزمالك بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني وهو ‏ما أسهم في التتويج باللقب‎».

وواصل محمد إبراهيم إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة للغاية، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتتويج ‏باللقب‎.‎

وشدد حارس الفريق على أن الجميع تعاهد على الفوز وحسم اللقب الأول للسوبر المصري في تاريخ النادي، مضيفًا أن الفريق دخل ‏المباراة وهدفه الفوز والتتويج لإسعاد الجماهير.‏