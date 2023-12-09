إزالة 66 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرا أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض محافظ المنيا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، ( بنى مزار- العدوة – مطاى – المنيا - ديرمواس - ملوى)، من إزالة 66 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية ، بقرية الحسينية ، وحى شرق وغرب مدينة بنى مزار ، وفي مركز العدوة ، تم إزالة 11 حالة تعدِِ في المهد خارج الحيز العمرانى ، بقرية عطف حيدر وبالمدينة ، وفى مركز ومدينة مطاى ، تم إزالة 10 حالات تعدِِ بقرية بردنوها ، وحى غرب وشمال المدينة، و9 حالات بقريتى بنى محمد سلطان ، و صفط الخمار وحى غرب المنيا.

وحالتى تعدِِ بالبناء بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص، و حالتى تعدِِ بقريتى بنى حرام ، و كفر خزام بمركز ديرمواس ، إلى جانب إيقاف وازالة 4 حالات تعدِِ للبناء بدون ترخيص بحى جنوب ، و شرق مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري وإيقاف الأعمال والإزالة في المهد ، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في البناء ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.