بيتيس يمنح هدية لـ جيرونا ويتعادل مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

تعثر ريال مدريد أمام بيتيس بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 53، قبل أن يضيف أيتور رويبال هدف التعادل لصالح بيتيس، لينجح الفريق الأندلسي في خطف نقطة أمام الملكي.

منح بيتيس هدية لـ جيرونا المنافس الأول لريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، الذي يخوض مباراته غدا الأخد أمام برشلونة على ملعب الأخير.

ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 38 نقطة (15 مباراة) في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل خوض مباراته من الجولة السادسة عشر أمام برشلونة.

بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوضه 16 مباراة، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع في الترتيب.