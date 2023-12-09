السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيتيس يمنح هدية لـ جيرونا ويتعادل مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

ريال مدريد وبيتيس
ريال مدريد وبيتيس

تعثر ريال مدريد  أمام بيتيس بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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مودريتش يقود تشكيل ريال مدريد لمباراة بيتيس بالليجا

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بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم والقناة الناقلة

أحرز الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 53، قبل أن يضيف أيتور رويبال هدف التعادل لصالح بيتيس، لينجح الفريق الأندلسي في خطف نقطة أمام الملكي.

منح بيتيس هدية لـ جيرونا المنافس الأول لريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، الذي يخوض مباراته غدا الأخد أمام برشلونة على ملعب الأخير.

ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 38 نقطة (15 مباراة) في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل خوض مباراته من الجولة السادسة عشر أمام برشلونة.

بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوضه 16 مباراة، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

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