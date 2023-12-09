إطلاق Threads في الاتحاد الأوروبي 14 ديسمبر

بعد الكثير من التكهنات والانتظار، تم إطلاق Threads أخيرًا في أوروبا. من المحتمل أن يتم إطلاق تطبيق الوسائط الاجتماعية الخاص بـ Meta في الاتحاد الأوروبي في 14 ديسمبر، في الوقت المناسب لنشر صور عشاء العطلات أو أي شيء آخر. لا يوجد إعلان رسمي من Zuck والعصابة، ولكن هناك مؤقت للعد التنازلي على Instagram يظهر لمستخدمي الاتحاد الأوروبي. سيجد هؤلاء المستخدمون تذكرة داخل التطبيق تعلن عن الإصدار المعلق للمنصة الشبيهة بتويتر.

يتوفر المؤقت أيضًا على موقع Threads، ولكن فقط لأولئك الذين ينقرون من عناوين IP المستندة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته The Verge. وأخيرًا، يمكن لمستخدمي Instagram الأوروبيين ببساطة البحث عن "تذكرة" للعثور على رمز الاستجابة السريعة القابل للمسح الضوئي والذي يعلن عن الإطلاق المرتقب. ومع ذلك، لا نعرف ما هي دول الاتحاد الأوروبي التي ستحصل على التطبيق في 14 ديسمبر. وتواصل موقع Engadget مع Meta وسنقوم بتحديث هذه القصة إذا سمعنا ردًا.

إذن ما هو التعطيل؟ واجهت Meta مشكلة في الامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA). تم تعيين Meta وغيرها من عمالقة التكنولوجيا كحراس بوابة النظام الأساسي في يوليو، مما فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بموافقة المستخدم وحماية البيانات. يبدو أن الشركة قامت بكل شيء في الوقت المناسب لهذا الإصدار، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التطبيق نفسه سيتغير ليتوافق مع اللوائح. سنكتشف ذلك في الأسبوع المقبل.

من المؤكد أن Threads كان عامًا متقلبًا، حيث تم إطلاقه وسط ضجة كبيرة وسط حريق القمامة الذي هو X. ومع ذلك، انخفض تفاعل المستخدم بشكل حاد بمجرد أن أدرك الناس أنه لم يكن هناك الكثير للقيام به على المنصة. يُحسب لشركة Meta أنها أضافت بسرعة ميزات وأدوات إلى التطبيق. في الأشهر القليلة الماضية، حصلت Threads على موضوعات قابلة للبحث، والمعروفة أيضًا باسم علامات التصنيف، وزر تعديل لا يكلف 8 دولارات شهريًا، من بين ترقيات أخرى.