رفع 121 حالة إشغال من شوارع المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ، بتنظيم حملات ميدانية مستمرة ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، وإزالة التشوينات من الشوارع والمدارس و المقار الإنتخابية.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 91 محضر إشغال بشارع العاشر من رمضان ، تنوعت بين (إشغال طريق ـ إزالة إدارية) .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، بحملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية و الفرعية ، بالتعاون مع شرطة المرافق ، حيث تم تحرير 30 محضر إشغال ، بشوارع ( الجلاء، الكمال ، سعد زغلول ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملة اشغالات مكبرة ، استهدفت ميدان النافورة والشوارع الرئيسية بالمدينة ، (الثورة و التجارة و المدينة)، ورفع كفاءة الطرق وإزالة الإشغالات أمام المدارس واللجان الإنتخابية ، وذلك لتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة.