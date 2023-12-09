YouTube يتيح لمنشئي المحتوى إيقاف التعليقات على مقاطع الفيديو مؤقتًا

يمكن أن تكون أقسام التعليقات مكانًا للمجتمع والعداء، حيث تمثل سرعة الردود تحديًا للاعتدال. يحاول موقع YouTube إيجاد توازن سعيد، من خلال الإعلان عن عناصر تحكم إضافية في التعليقات لمنشئي المحتوى، وأبرزها خيار إيقاف التعليقات مؤقتًا. قامت الشركة بتجربة هذه الميزة وتقوم الآن بطرحها للجميع.

يسمح خيار الإيقاف المؤقت ببقاء التعليقات الحالية مرئية مع عدم السماح للحسابات الأخرى بإرسال المزيد. في السابق، كان بإمكان منشئي المحتوى فقط تعطيل التعليقات من قناتهم أو مراجعة كل تعليق قبل النشر. على عكس إعداد المراجعة، يعمل الإيقاف المؤقت على إيقاف ظهور أي تعليقات على الإطلاق، مما يزيل خطر تراكم التعليقات أو عرض التعليقات السلبية وغير الملائمة. في الأساس، إذا أراد شخص ما قضاء بعض الوقت في أشياء أخرى مثل إنشاء الفيديو أو الأنشطة خارج YouTube، فيمكنه القيام بذلك دون التفكير في انتظار المشاهدين لردودهم للبث المباشر.

رحب بإعداد الإشراف الجديد لقناتك: إيقاف التعليقات مؤقتًا

بالإضافة إلى "تشغيل" و"إيقاف"، يمكنك الآن "إيقاف" التعليقات مؤقتًا. ستظل التعليقات الحالية مرئية، وسيتم تعطيل التعليقات الجديدة، مما يمنحك مزيدًا من المرونة والتحكم.

وأعاد يوتيوب أيضًا تنظيم وإعادة تسمية بعض إعدادات التعليقات، إلى جانب إضافة ميزة الإيقاف المؤقت. الآن، سيشاهد منشئو المحتوى ثلاثة خيارات ضمن إعداد التعليقات: التشغيل والإيقاف المؤقت والإيقاف. تظهر المزيد من خيارات الإشراف المحددة عند تشغيل التعليقات، بدءًا من "الأساسي"، الذي يحتفظ بالتعليقات التي قد تكون غير مناسبة للمراجعة. ثم هناك Strict، الذي يلقي شبكة أوسع فيما يتعلق بالتعليقات التي يجب مراجعتها أولاً، وHold All، الذي يتيح لمنشئي المحتوى مراجعة كل تعليق والموافقة عليه قبل نشره علنًا. يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا اختيار تشغيل التعليقات بدون أي من هذه الفلاتر الإضافية.