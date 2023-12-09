فريق جامعة جنوب الوادي يدعم الأطفال مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر

نظم وفد جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لدعم الأطفال، وتقديم الشكر والدعم للمجهود الكبير الذي يقوم به أطباء المستشفى، لتقديم الدعم النفسي والمعنوى للاطفال المرضى، وتشجيعهم على تحمل العلاج خلال رحلتهم العلاجية في اقسام المستشفى المختلفة.



وتفقد وفد الجامعة اقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الاطفال للاورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضي ومشاركتهم في الاحتفالات مع المرضي بجانب تقديم فقرات متنوعة للأطفال لتقديم الدعم النفسي لهم، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوه الاطفال المرضي، مؤكدين على أن زيارة هؤلاء المرضي خلال رحلتهم العلاجية يعد واجب وطني.

وحرص الوفد على توزيع عشرات الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة، ونظم وفد رئيس الملائكة ميخائيل بالكشح - بمحافظة سوهاج محاضرة عن الدعم المعنوي والنفسي للمرضي، وحرص وفد الكنيسة على التقاط الصور التذكارية مع الاطفال المرضي وذويهم وتوزبع الالعاب، فى جو يسوده المودة والمحبة.

ومن جانبه أثنى محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد جامعة جنوب الوادي ، وحرصهم على تكرار الزيارة للمستشفى ، والتى من شأنها الشد من أزر المرضي، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لوفد الجامعة على مشاركتهم للاطفال خلال المناسبات المختلفة، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية طوال رحلتهم العلاجية.