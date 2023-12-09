السبت 09 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهم بالاستيلاء على 460 ألف جنيه

السجن 3 سنوات
السجن 3 سنوات

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة المتهم بسرقة مصفف شعر شهير السجن 3 سنوات لاتهامه  بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 37109/ 2023 جنح الهرم، تفاصيل تعرض سرقة مصفف شعر شهير بالجيزة  والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يعمل في أحد فروع مصفف الشعر  ويدعى (م. ص)  واستغل ثقة المجني عليه واستخدم بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرعه لسرقة أمواله.

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