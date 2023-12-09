التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يوميًا تساعد على إطالة العمر

15 دقيقة فقط من التمارين الرياضية يومياً تزيد من متوسط العمر المتوقع للشخص بمقدار ثلاث سنوات بالطبع، بشرط أن تصبح هذه الدقائق الـ 15 دائمة.

وجد العلماء أن الأشخاص الذين يقولون إنهم ليس لديهم وقت لممارسة الرياضة، تقصر أعمارهم، وحتى الشخص الأكثر انشغالًا يمكنه ممارسة 15 دقيقة من النشاط البدني يوميًا، وهذا يكفي للاعتماد على ثلاث سنوات إضافية من الحياة جاء ذلك في مجلة لانسيت.

تقلل مدة التمارين الرياضية التقليدية من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 14%، وكل 15 دقيقة من التمارين الرياضية تقلل من هذا الرقم بنسبة 4% أخرى وبطبيعة الحال، هذا الاتجاه ليس لا نهاية له، والحد الأعلى هو 100 دقيقة من التمارين الرياضية يوميا، وإن ممارسة الرياضة لفترة أطول لا معنى لها من وجهة نظر زيادة متوسط العمر المتوقع فهي لن تزيد.

وإذا كنت تعتقد أن 100 دقيقة في اليوم أكثر من اللازم، فيمكنك تقليل هذه الفترة دون خسارة أي سنوات من حياتك ولكن للقيام بذلك، من الأحمال المعتدلة، مثل المشي لمسافات طويلة، تحتاج إلى الانتقال إلى أكثر خطورة والجري، والتمارين مع الأوزان، والسباحة لمسافة ووقت، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء التايوانيون من المعهد الوطني للأبحاث الصحية الذين أجروا الدراسة أيضًا أن النشاط البدني له تأثير وقائي كبير جدًا ضد أمراض الأورام، وكان الأشخاص في الفئة "غير النشطة" أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان بنسبة 11٪ مقارنة بأولئك الذين يمارسون الرياضة.

وركز الباحثون على 400 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 20 عاما، وتمت مراقبتهم من عام 1996 إلى عام 2008، وتمت مقابلة جميع المشاركين حول موقفهم تجاه الرياضة والنشاط البدني.