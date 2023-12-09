القسام تفجر مبنى تحصن داخله الاحتلال والقدس تقصفهم من عدة مناطق

أعلنت كتائب القسام، أن مجاهدوها تمكنوا من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال، بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها: " قصفنا تحشدات العدو في تبة الـ 86 "الكرد" وشارع "الجية" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107".

وقال رئيس الموساد الأسبق تمير باردو للقناة 12، :"ربما سننجح في استعادة أسير أو اثنين في عمليات نوعية لكن لن نتمكن من استعادتهم جميعا، وقد نخسر جنودا في عمليات التحرير".