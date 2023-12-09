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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تفجر مبنى تحصن داخله الاحتلال والقدس تقصفهم من عدة مناطق

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، أن مجاهدوها تمكنوا من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال، بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

 

وقالت سرايا القدس عبر حسابها: " قصفنا تحشدات العدو في تبة الـ 86 "الكرد" وشارع "الجية" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107".

 

 

وقال رئيس الموساد الأسبق تمير باردو للقناة 12، :"ربما سننجح في استعادة أسير أو اثنين في عمليات نوعية لكن لن نتمكن من استعادتهم جميعا، وقد نخسر جنودا في عمليات التحرير".

 

 

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