"النخبة الإعلامية والأمن القومي العربي" ندوة بدار الأوبرا.. الخميس

تحت رعاية وزارة الثقافة- قطاع الفنون التشكيلية، يعقد "صالون القاهرة الثقافي الدولي"، ندوته لشهر ديسمبر تحت عنوان "النخبة الإعلامية والأمن القومي العربي"، السادسة مساء الخميس 14 ديسمبر.

يستضيف الصالون كل من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة.

تعقد الندوة بقاعة سينما الحضارة التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، في تمام السادسة مساء الخميس 14 ديسمبر.

من ناحيته قال مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي الكاتب الصحفي محمد حميدة، إن مناقشة ملف الأمني القومي في الوقت الراهن من خلال دور النخب الإعلامية يمثل أهمية بالغة، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من توترات وتحولات على جميع المستويات.

ولفت حميدة إلى أن الندوة يشارك فيها العديد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين ورجال السياسية والدبلوماسيين، إذ يحرص الصالون على مشاركة الجميع في النقاش، بهدف الخروج بتوصيات من كل ندوة يعقدها الصالون بشكل دوري.