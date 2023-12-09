3 جيوش تتأهب للحرب في أميركا الجنوبية

في ظل الصراع الجاري في غزة، وقبله الحرب الروسية الأوكرانية، نجد صراع جديد يلتهب على الساحة، وهو تصاعد التوترات بين فنزويلا وغويانا بشأن منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط، حيث أرسلت فنزويلا قوات إلى الحدود استعدادًا للمطالبة بالإقليم، فيما أعلنت غويانا عن تعزيز الإجراءات الأمنية ومشاركة الجيش الأميركي لمساعدتها في حمايته.

مناورات عسكرية جوية

أعلنت السفارة الأميركية في غويانا، الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستجري مناورات عسكرية جوية في هذا البلد، في ظل توتر بين جورجتاون وكراكاس بشأن منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والمتنازع عليها.

واستعدادًا للمطالبة بمساحة 160 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المعروفة باسم إيسيكويبو قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإرسال قوات إلى الحدود مع غويانا .

كما أعلنت غويانا عن تكثيفها الإجراءات الأمنية وإشراكها الجيش الأميركي لمساعدتها في حماية منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط.

الحرب أصبحت ممكنة خاصة بعد اتخاذ الرئيس مادورو بعض القرارات العسكرية والاقتصادية التي تنص على أن المنطقة المتنازع عليها هي بالفعل جزء من فنزويلا، ويظل احتمال اندلاع حرب في غويانا قائمًا، حيث لا يبدو أن أيًا من الأطراف المعنية على استعداد للتنازل.