محافظ الفيوم يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جاهزية عدد من مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التأكد من انتهاء جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وحرص محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومجالس المدن، على متابعة جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الناخبين، وأماكن انتظار الناخبين وكبار السن، وكذا التأكد من أعمال النظافة العامة بمحيط مقار الانتخابات.

وعقد محافظ الفيوم، اجتماعاً بمركز سيطرة الشبكة الوطنية، مع رؤساء مجالس المدن، ورؤساء القطاعات ومديري المديريات الخدمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية والمهام المنوطة بكل جهة من الجهات، لخروج هذا الحدث المهم بالشكل الذي يليق بمكانة وحضارة مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.

متابعة ايام الانتخابات

وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة طوال فترة الانتخابات، والمرور الدوري على جميع اللجان، موضحاً أن مهام الجهاز التنفيذي تقتصر خارج اللجان فقط، وتتمثل في تحقيق النظافة العامة، وتجنيب الباعة الجائلين، وتوفير السيولة المرورية، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلاً عن توفير أماكن انتظار للناخبين، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات، للتيسير على الناخبين في عملية التصويت، وكذا تجهيز اللجان العامة بالشكل اللائق، والحرص على توفير مياه الشرب، ودورات مياه لائقة بجميع مقار التصويت، حيث تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن لتوفير مولدات كهربائية بجميع المقار، لمواجهة أي مشكلة طارئة بالتيار الكهربائي.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة فرعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.