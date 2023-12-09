عمومية الكانوي والكياك تعمد جدول الأعمال و تنتخب أحمد كامل عضوا بمجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للكانوى والكياك ، والتي اقيمت اليوم السبت جدول الاعمال بالكامل كما شهد الاجتماع انتخاب عضو مجلس إدارة للمنصب الشاغر بمجلس الادارة عن الدورة الانتخابية 2021/2024، ومناقشة جدول الأعمال المعلن .

وأقيمت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للكانوى والكياك تحت إشراف قضائي المستشار احمد اسماعيل عبدالسميع ، وإشراف اللجنة الأولمبية المصرية أحمد أسعد و الدكتور نادر التطاوي مندوبا للجهه الإدارية.

وقام مندوبى اعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على الانتخاب بالاقتراع السرى المباشر وتم فرز الاصوات بمعرفة اللجنة المشرفة و اعلن السيد المستشار عن فوز السيد اللواء / احمد كامل حسن بعضوية مجلس الإدارة الشاغر للاتحاد المصرى للكانوى والكياك وبالتالى اصبح تشكيل مجلس ادارة الاتحاد كالتالى :

اللــواء / أيمن أحمــد سيد شويته رئيس الاتحاد

عميد دكـتور/ خـالد محمد سمير نائب رئيس الاتحاد

الاسـتاذ / احمــد اسماعيل السيد امين الصندوق

الاستاذ / هيثم محمد ثروت محمد عضو مجلس الادارة

الدكتور/ عمرو فكرى على تمراز عضو مجلس الادارة

مقدم طبيب / احمد محمد جمال الدين عضو مجلس الادارة

الـلـــواء / احمــــــد كامل حســـن عضو مجلس الادارة

وتم مناقشة جدول الاعمال وصدقت الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق واعتمدت برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختمامى ووافقت على مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

كما انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصرى للكانوى والكياك لمناقشة التعديلات المقترحة للائحة النظام الاساسى للاتحاد وبعد مناقشة التعديلات وطرح الاقتراحات تم الموافقة بالاجماع على التعديلات من اعضاء الجمعية العمومية .