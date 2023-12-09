وزير الرياضة: تنظيم بطولة البحر المتوسط للجمباز استمرارًا لكون مصر نموذجًا يحتذي به في العالم

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن فوز مصر بتنظيم بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والإيقاعي في مدينة شرم الشيخ 2024، استمرارًا لكون مصر نموذجًا يحتذي به في العالم لاستضافة البطولات والأحداث الدولية والقارية.



حيث قررت الجمعية العمومية لإتحاد دول البحر المتوسط للجمباز خلال اجتماعها بايطاليا؛ منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 لجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ اكتوبر 2024، وذلك علي هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي التي تقام حالياً فى مدينة ريميني بإيطاليا، بمشاركة منتخب مصر.



وذكر الدكتور أشرف صبحي أكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



ومن جانبه، أعرب الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي، عن شكره وتقديره للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي الدعم الكامل والمتواصل للرياضة المصرية عامًة ولعبة الجُمباز بشكل خاص.

مصر تفوز بتنظيم بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والإيقاعي فى شرم الشيخ 2024

و عقدت الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط للجمباز اجتماعا هاماً قررت فيه منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 لجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ اكتوبر 2024

ومن جانبه أعرب الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي ان مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص

واضاف امين ان مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي تنافس بها العالم فى استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية

وتابع امين ان اتحاد الجمباز يحظي بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية علي جميع فروع الجمباز

ومن ناحية أخرى تشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي والايروبيك حاليا في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من 7 الي 10 ديسمبر الجاري المقامة في دولة إيطاليا

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي

عاليا أحمد

لينا حليقه

المدربة

الكابتن/ ميار رجب

ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الايروبيك

معاذ علي

عمر مرجان

ملك حيده

ساندي الخطيب

رقية فتيحه

جودي مرسي

ديمه عبد المطلب

المدربين:

الكابتن/ محمود أيمن

الكابتن/ يارا حسن