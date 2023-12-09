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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيفا يختار رانيا علواني لتدريس دبلومته باللغتين الفرنسية والإنجليزية

رانيا علواني
رانيا علواني

تشارك الدكتورة رانيا علواني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ومجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في التدريس بالدبلومة المهنية للإدارة الرياضية FIFA CIES التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا.

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ووقع الاختيار على الدكتورة رانيا علواني بعد مسيرتها الكبيرة في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى عضوية المكتب التنفيذي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA لمدة 12 عامًا، علاوة على عضويتها لمجلس إدارة النادي الأهلي 3 دورات بالانتخاب وكونها من بين خريجي الدفعة الأولى لدبلومة FIFA CIES في مصر.

 

وستتولى علواني تدريس المواد الخاصة بمكافحة المنشطات والإدارة الرياضية باللغتين الفرنسية والإنجليزية نظرًا لخبراتها في الإدارة الرياضية الدولية وإجادتها للغتين بطلاقة.

                           

وتنطلق النسخة 16 من الدبلومة المهنية في الإدارة الرياضية FIFA CIES في شهر يناير القادم 2024

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