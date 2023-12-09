انطلاق نهائي بطولة PUBG Global Championship

في أول تعاون بين Infinix العلامة التجارية الرائدة للهواتف المحمولة العصرية، ولعبة PUBG Mobile ، قامت انفينكس برعاية البطولة السنوية لـ PUBG Mobile Global Championship والتى انطلقت فى الفترة من 2 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمر الجاري حيث تقام التصفيات النهائية للبطولة بداية من اليوم بمدينة اسطنبول بتركيا.

شارك قي البطولة 50 فريقًا ، مع مجموع جوائز بقيمة 3 ملايين دولار، حيث استطاع 14 فريق حجز مقاعدهم في التصفيات النهائية التى تبدأ اليوم وحتى 10 ديسمبر الجاري من خلال مجموعة من 18 مباراة مثيرة تحدد الفائز في بطولة هذا العام.



وتقدم Infinix، للاعبين هذا العام طرازها الرائع GT 10Pro كهاتف رسمي مخصص للعب خلال البطولة حيث تجرى كافة المنافسات من خلاله .



إنفينيكس GT 10Pro هاتف رسمي لبطولة PMGC 2023

قال أحد اللاعبين المشاركين في البطولة هذا العام: 'إن جي تي 10 برو يعمل بشكل جيد جدًا، ولا أعتقد أنه سيكون هناك هاتف أفضل بمثل هذه الأسعار، موضحاً أن البرمجيات جيدة تمامًا للألعاب".

ولفت اللاعب إلى أن هذا الهاتف أفضل بكثير من الهاتف الذي كان مستخدماً العام الماضي، قائلاً: "الهاتف لا يسخن ويبرد بسرعة، حقيقية كان لدى الهاتف السابق مشكلات في التأخر ولكن GT 10Pro لا يواجه ذلك' .

وتابع: "بالنسبة لعشاق ألعاب الهواتف المحمولة، هذه البطولة الرياضية هي حدث لا يمكن تفويته الذي يمكن أن يقدم كذلك فرصة للرعاة للحصول على تعريف عالمي، لافتاً إلى أنه في السنوات السابقة، كان من المعتاد أن تكون الشركات القديمة للهواتف المحمولة - مثل وان بلس، وفيفو، وسوني اكسبيريا - هم الرعاة للمسابقات، ولكن الآن مع مشاركة Infinx، تم استقطاب جمهور أصغر سنًا وأجواء أكثر نشاطًا إلى المسابقات، ويعود ذلك إلى موقع إنفينيكس كعلامة تجارية عصرية ناشئة ودعم طراز GT 10Pro المذهل داخل المسابقة.