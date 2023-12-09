ليلة تألق مرموش..نجم فرانكفورت يسجل هدفا ويصنع آخر أمام بايرن ميونخ

في ليلة تألق عمر مرموش مهاجم فرانكفورت، نجح الدولي المصري في تسجيل هدفا وصناعة آخر أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأول في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.

سجل مرموش الهدف الأول في شباك بايرن ميونخ ذلك في الدقيقة 12 بعد استلام الكرة، ليسددها في شباك الفريق البافاري معلنا الهدف الأول.

لم يتوقف النجم الدولي المصري، عند ذلك وصنع لزميله الهدف الثالث في شباك بايرن ميونخ بعدما سجل هوجو لارسون ثالث الأهداف، قبلها نجح زميلهم إبيمبي في تسجيل هدف فرانفكورت الثاني.

ورفع مرموش رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني، بعدما هز شباك بايرن ميونخ، والهدف الثاني عشر في كافة المسابقات لهذا الموسم.

ويلعب مرموش أساسيا في تشكيل فرانكفورت منذ بداية اللقاء أمام بايرن ميونخ.

وكان آخر مباراة سجل فيها مرموش في مسابقة الدوري الألماني، كانت أمام يونيون برلين في الجولة العاشرة من عمر المسابقة الألمانية.