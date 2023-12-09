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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

تابع اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، آخر موقف لطرح بنود الخطة الاستثمارية  للعام المالي 2023 / 2024 ودراسة الخطابات الواردة من وزارة التخطيط بترشيد الانفاق، ودراسة اخر موقف للمشروعات بالمحافظة،  وبحث المعوقات التى تواجه المستثمرين وسرعة اتخاذ اجراءات تفادي هذه المعوقات.  

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري مع المجموعة الاقتصادية، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وحضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، ومديري الإدارات المالية بالديوان العام.

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