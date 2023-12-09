الأمن يضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات مزورة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام ( 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتى"البحيرة والإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى النصب والإحتيال علىالمواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والإحتيال على الراغبين فـى العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات "مزورة" تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومى مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجرءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على(2 أكلاشيهبإسم الأكاديمية- 11 جهاز "لاب توب، إسكانر" - أدوات مستخدمة فـى التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة).

وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.