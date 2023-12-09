مجلس المصارعة يناقش مع الأجهزة الفنية واللاعبين الاستعداد للأولمبياد ويجتمع برؤساء المناطق والحكام (صور)

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود اجتماعا اليوم السبت مع الأجهزة الفنية للمنتخبات ولاعبي المنتخب الوطني الأول بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وحرص مجلس الإدارة على تعريف اللاعبين و الأجهزة الفنية بخطط الإعداد و الأنشطة الدولية حتى الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024.

وطالب رئيس اتحاد المصارعة لاعبي المنتخب ببذل مزيد من الجهد لاستمرار الإنجازات والتي لن تستمر سوى بمزيد من العمل.

وتابع بأن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على حل جميع الأزمات التي تواجه اللاعبين سواء الإدارية او المالية حتى يتفرغوا لحصد البطولات فقط في ظل الارتباطات المقبلة للمنتخب الوطني.

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة اجتماع مع رؤساء افرع الاتحاد بالمحافظات المختلفة، والذي شهد حضورا كبيرا حيث أكد اللواء محمد محمود على أهمية الأفرع والمناطق في نشر اللعبة والمساهمة في رفع مستوى اللاعبين والمنتخبات الوطنية.

واشاد رئيس اتحاد المصارعة ببعض المناطق التي تلتزم بإقامة البطولات الدورية مؤكدا على ضرورة التزام باقي المناطق بجدول البطولات خاصة وأن المناطق هي ممثل الاتحاد بالمحافظات.

وأكد اللواء محمد محمود أن مجلس الإدارة بدأ عهدا جديدا يسعى خلاله إلى تصحيح المسار والعمل على تزليل كافة العقبات أمام المناطق وحل كافة المشكلات التي تواجهها من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه بما يخدم رياضة المصارعة بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة.

وأوضح رئيس اتحاد المصارعة أن الاتحاد قام بصرف دعم لجميع المناطق من أجل تفعيل دور المنطقة وتنظيم البطولات التي تجذب اللاعبين وتساهم في انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة.

وقدم رؤساء المناطق التهنئة للواء محمد محمود على تولي المسؤلية معربين عن تفائلهم بإعادة الاتحاد إلى المسار الصحيح وتفعيل دور المناطق بما تكفله اللائحة.

وقام العميد إبراهيم عادل مصطفى بعرض شرح تفصيلي لبعض اللوائح بجانب عرض التعديلات التي تمت على الهيكل الإداري بالاتحاد بما يخدم خطة التطوير في المرحلة المقبلة.

وكشف عادل أن الاتحاد يستعد من الان لاستضافة بطولة أفريقيا يوم 14 مارس المقبل والبطولة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 على صالة برج العرب بالإسكندرية، يوم 21 من نفس الشهر.

وأوضح انه سيتم تنظيم اول بطولة جمهورية للمصارعة الشاطئية منتصف العام المقبل بعد إدراج المصارعة الشاطئية بدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد إجتماعا مع لجنة الحكام ناقش خلاله عدد من الأمور الهامة، حيث وعد اللواء محمد محمود الحكام بتحسين أوضاعهم في الفترة المقبلة مؤكدا أنهم أحد أهم اهم أطراف المنظومة ولن يكون هناك منظومة قوية سوى بحكام على أعلى مستوى قادرين على تمثيل مصر بشكل مشرف في كافة المحافل.

حضر الاجتماع كل من: إبراهيم عادل مصطفى والدكتور أشرف حافظ و أحمد رشاد أعضاء مجلس الإدارة ومحمود السيد سكرتير عام الاتحاد، والدكتور نبيل الشوربجي امين الصندوق.