القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم السبت، القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية الزراعة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم فتح باب تلقى الطعون في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 06/12/2023 حتى الخميس 07/12/2023، طبقاً للجدول الزمني السابق إعلانه، وحيث إنه لم يرد أي طعون، فقد ضمت القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لشغل منصب عميد كلية الزراعة - مرتبين ترتيباً أبجديا- الدكتور أسعد عبد القادر عبد الله دربالة أستاذ بقسم الهندسة الزراعية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة جامعة طنطا، والدكتور أمجد عبد الغفار أحمد الجمال أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة طنطا، والدكتور سعد زغلول محمد الدمراوى أستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة طنطا والدكتور عادل محمد هلال المتولي أستاذ هندسة الري والصرف الحلقي بقسم الهندسة الزراعة والقائم بعمل وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام محمد إبراهيم البعلي أستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة طنطا، والدكتور العيسوى قاسم محمود رزق أستاذ وقائم بعمل رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة.

ويتم إجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأربعاء الموافق 20 / 12 /2023.