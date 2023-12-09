الشوكولاتة الداكنة تقلل فرص الإصابة بالزهايمر لدى كبار السن

أشارت دراسة علمية حديثة أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعطى الباحثون في مستشفى ماس جنرال بريجهام في بوسطن 500 ملليجرام من مكملات مستخلص الكاكاو - حفنة من مربعات الشوكولاتة الداكنة - إلى ما يقرب من 600 شخص بالغ فوق سن الستين يوميًا لمدة عامين.

كما خضع المشاركون لسلسلة من الاختبارات المعرفية والنفسية قبل وبعد التجربة وسجل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سيئًا - والذي ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بالخرف - نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة مقارنة بأولئك في مجموعة الدواء الوهمي.

ويعتبر التدهور المعرفي هو التدهور التدريجي للذاكرة والتفكير، مثل فقدان الذاكرة والارتباك وصعوبة إكمال المهام، وغالبًا ما يحدث هذا نتيجة للشيخوخة، لذا فإن مكافحته في سن الشيخوخة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات التنكسية مثل الخرف.

ويعتبر الفلافانول مركبًا طبيعيًا موجود في الأطعمة مثل الكاكاو والتوت واللفت والبصل والشاي، ويعتقد الباحثون أن هذه العناصر الغذائية تحتوي على مضادات أكسدة ذات خصائص مضادة للالتهابات، والتي ارتبطت تاريخيًا بانخفاض فرصة الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الخرف لأنها تقلل الالتهاب في الدماغ.

ويحتوي الكاكاو، على وجه الخصوص، على مادة الفلافانول إيبيكاتشين، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب والتدهور في الدماغ.

والشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافانول، حيث تحتوي على حوالي 170 ملليجرام لكل 100 جرام، بينما تحتوي شوكولاتة الحليب على 75 ملليجرام لكل 100 جرام وذلك لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كمية أكبر من الكاكاو، وهي البذور التي يصنع منها الكاكاو.

وقييم فريق البحث تأثير مستخلص الكاكاو على 573 شخصًا بالغًا فوق سن 60 عامًا، وكان متوسط العمر 70 عامًا. ويشكل الرجال 51% من السكان، بينما تشكل النساء 49% الآخرين.

وتناول ما يقرب من نصف المشاركين، 285، 500 ملليجرام من مكملات مستخلص الكاكاو، والتي تضمنت 80 ملليجرام من الإبيكاتشين، في حين تم إعطاء 288 مشاركًا علاجًا وهميًا.

وعمل الباحثون على تقييم المجموعات لمعرفة ما إذا كان مستخلص الكاكاو سيحسن الوظيفة الإدراكية الشاملة، والوظيفة التنفيذية، والذاكرة العرضية - ذكريات حدث معين، ونجح المشاركون في استكمال 11 اختبارًا معرفيًا ونفسيًا شخصيًا، بالإضافة إلى استبيانات الطعام في بداية ونهاية فترة الدراسة.

ووجد الفريق أن أولئك الذين تناولوا مستخلص الكاكاو مقارنة بالعلاج الوهمي "لم يكن لديهم فائدة ذات دلالة إحصائية على الإدراك العالمي على مدار عامين".