سقوط تشكيل عصابي نصب على المواطنين فى 20 مليون جنيه

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات"القليوبية، القاهرة، السويس") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية ، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الوحدات السكنية-تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه )وإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.