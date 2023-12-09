نائب محافظ البحيرة: جميع اللجان جاهزة لاستقبال الناخبين

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بمقرات اللجان الانتخابية وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة العمليات المركزية بمقر الشبكه الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارةالصحة بالبحيرة، والدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتوريوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة وفايزة زايد - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي كل الجهات المعنية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كل الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف، إذ يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكل مدن ومراكز المحافظة.

وناشدت نائب محافظ البحيرة، المواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني، وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم، إذ إن محافظة البحيرة تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير في الانتخابات السابقة، مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة لدى المواطنين.

أشار السكرتير العام، إلى إنه تم تجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 672 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنه للوافدين، لاستقبال آكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، حيث تم إلغاء كل الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكل المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وأكد السكرتير العام المساعد، أن جميع اللجان قد شهدت رفع درجة الاستعداد بكل المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كل وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.