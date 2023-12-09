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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم .

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كريستال بالاس يسجل وصلاح يرد بهدف التعادل لليفربول

تقدم كريستال بالاس في النتيجة عن طريق جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من عمر المباراة من ضربة جزاء، بينما تعادل محمد صلاح لليفر في الدقيقة 75.

بينما سجل هدف الفوز لليفربول عن طريق اللاعب هارفي إليوت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فيما حصل جوردان اَيو في الدقيقة 75، ليلعب كريستال بالاس ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

وكان الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس أمام ليفربول قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت تشكيلة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول قد شهد خمسة تغييرات عن التشكيل الذي بدأ به مباراة شيفيلد يونايتد الماضية.

حيث تواجد كل من أليسون بيكر، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس، ريان جرافينبرخ وداروين نونيز بدلاً من كويمين كيليهير، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

 حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.   

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، برصيد 37 نقطة، بينما يحل كريستال بالاس في المركز الـ 14 بـ 16 نقطة.

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