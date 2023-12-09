حملات أمنية مكبرة لرصد وقائع السرقات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (الجيزة، سوهاج) والأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذي استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

مديرية أمن سوهاج

ضبط تشكيل عصابي مكون من: (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.