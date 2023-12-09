لأكثر من 6 ملايين ناخب.. عناوين اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة

تشهد محافظة الجيزة، استعدادات قصوى لاستقبال انتخابات رئاسة الجمهورية 2024/ 2030، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من 10 لـ 12 ديسمبر الجاري، وتستعد المحافظة في جميع المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا، موزعون على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى لجان المغتربين.

وخصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية فى حى الدقى، لاستقبال 131 ألفًا و674 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحى، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتنشر "الوفد" عناوين اللجان الانتخابية في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

مدرسة الإمام على الابتدائية النموذجية – شارع عبدالرحيم صبرى ناصية شارع لطفى حسونة.

روضة ومدرسة الشهيد العقيد/ عامر عبد المقصود الابتدائية - ناصية شارع التحرير مع شارع محى الدين أبو العز.

مدرسة الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بنين - شارع المدارس من شارع الدقي.

مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين - شارع الثورة بجوار نادى الزراعيين.

مدرسة الأورمان الثانوية للبنات – شارع الجيزة بجوار متحف محمود

الهيئة العامة للنظافة والتجميل – شارع السكري.

استراحة الديزل – نهاية شهارع التحرير من شارع السودان.

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – تقاطع شارع نادى الصيد مع شارع وزارة الزراعة.

مدرسة بدر الإعدادية بنين – شارع إيران.

المركز القومى للبحوث – شارع النور.

مركز شباب الدقى – نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان.

مركز شباب بين السرايات – شارع السكرى بمنطقة بين السرايات.