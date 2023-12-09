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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام بورنموث وأمرابط أساسيا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، عن تشكيل مواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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ويبحث تين هاجم عن تحقيق الفوز خلال مواجهة بورنموث في مباراة اليوم، بعدما حقق الفريق الانتصار خلال مواجهة تشيلسي في الجولة الماضية من البطولة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: سيرجيو ريجيليون، لوك شو، هاري ماجواير، ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، برونو فيرنانديز، سفيان أمرابط

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أنتوني مارسيال، أنتوني.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يدخل المباراة وهو في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام، بينما يحل بورنموث في المركز الـ15 بـ16 نقطة.

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