"صحة المرأة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان" ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة تثقيفية بعنوان "صحة المرأة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان والتنمية"، وذلك ضمن فاعليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور كلا من الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور الشاذلي صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبيرة محمود مدير الوحدة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات ال٨ الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كل الأصعدة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي المحاضر بالندوة، أنه تم شرح محاضرتين عن الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان و التنمية رؤية شاملة، إلى جانب عرض المشكلة السكانية والصحة الانجابية من منظور طبي، حيث تم إلقاء الضوء علي الاستراتيجيه الوطنيه للصحة و السكان والتنمية، واستعراض حجم المشكلة السكانية ومدى تأثيرها السلبي في الوطن، إلى جانب جهود الدولة في برامج تنظيم الأسره وإتجاه كل الخدمات للسيدات مجاناً، مؤكدًا أنه تم استعراض توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان الذي تم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعراض جهود الدولة في الاهتمام بصحة المرأة والصحة الانجابية، ثم التطرق إلى الحديث لجهود الدولة في مجال تمكين المرأة و الحرص علي حقوقها، مناشداً الطلاب بضرورة ممارسة حقهم الدستوري في المشاركه الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وحث ذويهم وأقاربهم علي ضروره المشاركة.

واستعرضت الدكتور عبيره محمود، إنجازات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ وصوله للحكم قبل ال٨سنوات الماضية، حيث إنه وضع خطة واضحة لتمكين المرأة المصرية، إيماناً منه بأهمية المرأة في المجتمع بإعتبارها إحدي المكونات الرئيسية للتقدم والازدهار، حيث اعتمدت الدولة عام ٢٠١٧ على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي شملت علي تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أطلقت الدولة عده مبادرات داعمة للمرأة في ملف صحة المرأة مثل إطلاق مبادرة ١٠٠ مليون صحة التي استهدفت ٢٨ مليون سيدة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، إلى جانب أنه تم استعراض عن إطلاق الدولة برامج مثل تكافل وكرامة، وفحص أكثر من مليون ونص سيده ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، كما تم تمكين المرأة اجتماعياً بإنشاء صندوق تأمين الأسرة المصريه لدعم مستحقي النفقه، وإطلاق برنامج تكافل وكرامه استفادت منه ٢,٦ مليون سيده.

ودعا كلا من الدكتور مجدي القاضي والدكتورة عبيرة محمود الحضور إلى تفعيل دورهم الدستوري في النزول للإدلاء بصوته في الاستحقاقات الدستوريغه المقبلة الممثلة في الانتخابات الرئاسية.