رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لغرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لغرفة العمليات، المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتيسير المشاركة الإيجابية لكل منسوبي الجامعة للمشاركة غداً بالانتخابات الرئاسية، بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد النعماني، أن الجامعة علي استعداد تام للمشاركة بالانتخابات الرئاسية غدًا بشكل لائق، كواجب وطني ومن أجل مستقبل أفضل للوطن، مضيفاً أن الجامعة ستوفر كافة التسهيلات اللوجيستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل طلاب المدينة الجامعية المغتربين لمقار لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم، وسيتم أيضاً تشكيل فرق طلابية لتنظيم حركة انتقال كل منسوبي الجامعة لمقار الاقتراع، بكل سهولة ويسر ومنعاً لحدوث أي تزاحم أو تكدس، وذلك خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٠ و١١و١٢ ديسمبر الحالي.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل لجنة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظي استعداد الجامعة، وفعاليات الانتخابات، ويشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر بالجامعة.

جاء ذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة، حيث يتم تعريف الطلاب بمقار لجانهم، من خلال الرقم القومي تسهيلاً عليهم وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات، موضحًا أنه تم أيضًا تشكيل لجنة خاصة لمتابعة انتقال الطلاب ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية بسهوله ويسر، ولجنة أخرى لنقل الطلاب المغتربين من خارج المحافظة إلى مقار لجانهم الانتخابية.

وأشار النعماني، إلى أن الجامعة عقدت العديد من الندوات التثقيفية لتوعية الطلاب بكل كليات الجامعة بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات، وذلك في ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتي تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قام بالاستعلام عن مقر لجنته الانتخابية بمقر غرفة العمليات بالجامعة.