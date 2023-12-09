وزير الرياضة يُشيد بفوز لاعبة منتخب الدراجات بسباق الاسكراتش ببطولة الجراند بريكس بدولة بولندا

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء البطلة المصرية ابتسام زايد لاعب منتخب مصر للدراجات، وفوزها بسباق الاسكراتش أحدي سباقات المضمار برياضة الدراجات وذلك ببطولة الجراند بريكس المقامة بدولة بولندا.

وطالب الوزير اللاعبة ابتسام زايد ببذل أقصى جهد للتأهل إلى أوليمبياد باريس، والمنافسة بقوة، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لها ولكافة الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل العالمية.

وزير الرياضة يهنئ محمد حمزه بفضية كأس العالم لسلاح الشيش في اليابان



كما حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة البطل المصري محمد حمزة، لاعب منتخب مصر للشباب في السلاح، بعد تتويجه بفضية سلاح الشيش في بطولة كأس العالم، والمقامة خلال الفترة من (٧ - ١١) ديسمبر الجاري، بمدينة توكونامي باليابان.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته الكبيرة، بالإنجازات التي يحققها الشباب في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا أن الوزارة تقف خلف هؤلاء الشباب لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات، من أجل رفع علم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

وقد أثنى وزير الشباب والرياضة على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مقدماً التهنئة للاتحاد المصري للسلاح علي هذه الإنجازات المتتالية في لعبه السلاح في مختلف المحافل الدولية.



جدير بالذكر أن البطل المصري محمد حمزه استطاع الفوز فى دور ال٦٤ علي بطل المجر ١٥/٦، وفى دور ال٣٢ فاز علي بطل الصين ١٥/٩، وفى دور ال١٦ فاز علي بطل اليابان ١٥/٧، وفى دور ال٨ فاز علي بطل هونج كونج ١٥/٨، وفاز على بطل ايطاليا ادواردو لوبيري 15-13 في قبل النهائي.