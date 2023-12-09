الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب يتابع مباراة الأهلي والزمالك 2005

يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب في ملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء، لمتابعة مباراة الزمالك و الأهلي في إطار الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الجمهورية.

وتواجد وائل رياض المدير الفني للمنتخب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، لمتابعة المباراة والوقوف على مستوى لاعبي الفريقين عن قرب.

وتشهد المباراة حضور محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين و نائبه حسين عبد اللطيف، بجانب جمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني.

يُذكر أن الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، بقيادة محمد عبد الله أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 2005

حارس المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط : يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم : عمار ياسر.