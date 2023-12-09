الأمن يوسع حملاته لضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (116قطعة سلاح نارى بحوزة 103 متهم)، وذلك على النحو التالى :(7) بنادق آلية.بندقية رصاص .(17) بندقية خرطوش .(5) طبنجات.(86) فرد محلى .(10) خزينة متنوعة.(103) طلقة مختلفة الأعيرة .(215) قطعةسلاح أبيض .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل قررت نيابة شرق القاهرة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، في منطقة عين شمس، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها.

البداية كانت بتمكن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق له معلومات جنائية، بحوزته 1.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس بحوزته، أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا بتردد أحد الأشخاص على المنطقة، وحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 1.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.