الأنبا رافائيل يشهد أولى فعاليات "كيهك" الليلة

يشهد نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنتئس وسط القاهرة، اليوم السبت، اولى فعاليات الروحية "تسبحة كيهك" بمناسبة نهضة صوم الميلاد المجيد، بكنيسة السيدة العذراء والانبا موسى بمنطقة وكالة البلح، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساءً.

تفاصيل اول ايام تسبحة كيهك



يشارك في الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء في الختام إقامة القداس الالهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس الساعة السادسة صباحاً.



احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل.



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.