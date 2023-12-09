ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني

استقبل ميناء سفاجا اليوم السبت، 63 ألف طن قمح روماني، حيث اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، والسفينتين (أمل وبوسيدون اكسبريس).

كما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، عن تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة و832 شاحنةبضائع و115 سيارة، وشملت حركة الواردات 67500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 553 شاحنةبضائع و105 سيارة.

بينماشملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 279 شاحنةبضائع و10 سيارات.

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 2100 طن بضائع عامةومتنوعة و 260 شاحنةبضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و اور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكبا بموانيها .