التعاون الخليجي والنمسا يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مع وزير خارجية النمسا إلكسندر شالنبيرج، آخر المستجدات والتطورات في القضية الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة الإسرائيلية لقطاع غزة.

جاء ذلك على هامش مشاركة البديوي، في منتدى "صير بني ياس" في نسخته الرابعة عشرة والمقام بالإمارات؛ حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة الإسرائيلية لقطاع غزة، والتأكيد على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والدعم للشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية واس اليوم السبت.

وجرى - خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث آلية تطوير أوجه التعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنمسا، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.