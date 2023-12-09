رئيس جنوب الوادي: التطبيقات الإلكترونية خطوة نحو التحول الرقمي

زار الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، كلية الهندسة، وإطلع على مبنى كلية الهندسة بقنا ووجهه بالعمل الدائم لتوفير كل سبل الراحة للطلاب بما يخلق بيئة تعليميه تنافسيه لتخريج خريج مكتسب لكل المهارات المطلوبة في سوق العمل وتساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة، وأكد أن كل الإمكانيات متاحة وعلى الجميع بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالكلية.

وكان في استقباله الدكتور فرج خضاري عميد كليه الهندسة والدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و رؤساء الأقسام و أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والاداريين والطلاب وفي بداية الزيارة رحب الدكتور فرج خضاري عميد الكلية بالدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة .

وأثنى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على كلية الهندسة وانها احد اذرع الجامعة القوية التي تساهم في البناء والتعمير والأنشطة المجتمعية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى التطبيقات الإلكترونية التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة والتي من دورها خلق بيئة أكاديمية تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي تسمح بإتاحة المعلومات لكي يتسنى لصانعي القرار اصدار القرارات التي تعتمد على معلومات موثقة والتي تقوم بستهيل العملية التعليمة والاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المادية والبشرية.

وأضاف أن من هذه التطبيقات مشروع أدارة القاعات التدريسية والامتحانيه بالجامعة وكذلك منصة الإعلام الرقمية التي من دورها مشاركة المعلومات والبيانات مع كل منسوبي الجامعة.

وحث الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والطلاب والاداريين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية وانها واجب وطني بالإضافة إلى كافة التيسرات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري وانه سوف يتم إضافة شهادات المشاركة المجتمعية في السجل المهاري للطلاب للمشاركات المجتمعية ومنها الاستحقاقات الدستورية.

وفي نهاية الزيارة قدمت كلية الهندسة بقنا الشكر للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة لدعمه للعملية التعليمية والتشجيع الدائم ومنح التيسرات المطلوبة لكلية الهندسة للمشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.