6 لجان للوافدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

أكد المستشار على ابو بكر رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية، ورئيس لجنة المتابعة لإنتخابات الرئاسة بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم تجهيز جميع المقار الإنتخابية وعددها ٨ لجان عامة و ٨٢ لجنة فرعية لإستقبال الناخبين، غدا للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل وتأمين تام للجان.

حيث تم تزويد اللجان بصناديق الإقتراع وأوراق التصويت و الحبر السرى و هناك إستعدادات خاصة بمدينتى حلايب وشلاتين وكل لجنة بها قاضى و موظفين من الجهات الحكومية .



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع الإعلاميين من مراسلى الصحف و القنوات حول سير العملية الإنتخابية، والذي اشار فيه الإبتدائية ولجنة متابعة انتخابات الرئاسة إلى إنه واجب على كل مصرى المشاركة فى عملية التصويت فهو إستحقاق إنتخابى للمواطن له فيه مطلق الحرية للإختيار من قائمة المرشحين .



وأوضح أبو بكر أنه تمت متابعة جميع المقار للتأكد من جاهزيتها مشيرا إلى أن الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل حيث تم تسكين السادة القضاة وعددهم ٨٢ قاضيا مشرفين على اللجان الفرعية بالإضافة إلى قضاة اللجان العامة والحفظ الاحتياطي.

وأضاف أبو بكر إلى أن لجان البحر الأحمر تم فيها توفير الوسائل الخاصة بذوي القدرات الخاصة وأماكن لكبار السن للتمكن من الإدلاء بصوتهم ومشاركتهم في الانتخابات كما أضاف إلى وجود ٦ لجان للوافدين بمدن المحافظة منها لجنة في رأس غارب وثلاث لجان في الغردقة ولجنة في سفاجا ولجنة في مرسي علم.

حيث تضم محافظة البحر الأحمر عددا كبيرا من العاملين بالقطاعات المختلفة مثل البترول والسياحة وغيرها وأكد علي أن الجميع ملتزم بضوابط الهيئة العليا للانتخابات كما أشار إلى أهمية المشاركة في الانتخابات لأنها حق أصيل للمواطن.