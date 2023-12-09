سقوط عصابة تقوم بادارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالإسكندرية

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات مزورة.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وردت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أفادت بقيام 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتي "البحيرة والإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والاحتيال على الراغبين فـي العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات "مزورة" تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- 11 جهاز "لاب توب، إسكانر" - أدوات مستخدمة في التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة.

بمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .امرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات .