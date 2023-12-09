حملات مكثفة للنظافة ودعم منظومة الإنارة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، وتمهيد و تسوية الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.

مشددا ، على إزالة المخلفات أولا بأول وخاصة أمام المقرات الإنتخابية ، وذلك تزامنا مع بدء الإنتخابات الرئاسية غدا الأحد 10 ديسمبر الجارى ، ورفع أي تشوينات ، والحفاظ على حرم الطريق العام ، وتسيير حركة المرور، للتسهيل على الناخبين من مواطني المنيا.

من جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بحملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ، بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع القمامة على "كورنيش النيل" وتطهير غرف الصرف الصحي ونظافة “شارع مصر "، ومتابعة أعمال نظافة طريق القاهرة - أسوان الزراعي، إلى جانب رفع القمامة والمخلفات الصلبة من القري ، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي ، وذلك للحد من انتشار الأمراض ، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملات النظافة اليومية ، والتي شملت الطريق الدائري وكورنيش مطاى ومدخل المدينة الشمالي والجنوبي، كما قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال الصيانة الدورية ، لأعمدة الإنارة في قرى ، (منبال -ابوان - بردنوها )، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل الحدائق ، من قص وتهذيب ورى الأشجار بحي جنوب المدينة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، بحملات نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع الاشغالات ومخلفات القمامة بالمدينة ، ورفع الإشغالات بقريتي ، ( تل بنى عمران - قرية دلجا) ، وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية إلى قرى شرق النيل.

وفى ذات السياق، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، حملات نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي شرق وجنوب المركز، وقري "أبو جرج ، شلقام، بنى على، الحسينية "، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ،بحملات نظافة بقري (منقطين – اسطال- قلوصنا - شوشة)، لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمركز والقرى التابعة له .

كما نفذت الوحدة المحلية في مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، أعمال صيانة واصلاح وزرع أعمدة الانارة ، بطريق القاهرة - أسوان أمام قرية "حافظ " لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين والمركبات.